Neymar exibe fotos de passeio com a família

De volta à Arábia Saudita, Neymar teve um dia de turista com Bruna Biancardi e Davi Lucca, seu filho mais velho. O trio aproveitou momentos de diversão no Boulevard World, parque saudita com atrações de diversos países do mundo.

Nas imagens do passeio, divulgadas na última segunda-feira (6), o camisa 10 do Al-Hilal aparece sorridente ao lado de Biancardi. O jogador também exibiu uma foto de Davi Lucca, além de vídeos durante o momento de lazer.