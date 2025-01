Juventus quer zagueiro do Barcelona como reforço em janeiro

Defensor teria dado 'sim' ao clube italiano, que tenta superar desfalques no setor defensivo nesta janela de inverno do futebol europeu

A Juventus está em busca de zagueiros. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, teria dito “sim” à Velha Senhora para reforçar o time nesta janela de transferências do inverno europeu. O uruguaio acabou de retornar de lesão e pode estar de saída do Barça.

Segundo a imprensa italiana, o técnico Thiago Motta pediu dois reforços para a defesa: Dávid Hancko e Ronald Araújo. A saída antecipada de Danilo e as lesões de Bremer e Cabal criaram a necessidade de dois novos nomes no setor defensivo. Além disso, a publicação também destaca que Araújo tem passaporte espanhol, um fator importante, já que o clube italiano atingiu o limite de jogadores de fora da União Europeia.