John Kennedy se despede do Fluminense: ‘Sempre será minha casa’

John Kennedy pelo Fluminense

Revelado em Xerém, John Kennedy foi o herói do título do Fluminense na Libertadores em 2023, pelo gol decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors, no Maracanã. Além disso, também teve papel de destaque em todas as fases do mata-mata.

Em sua trajetória com a camisa do Tricolor carioca, o atleta de 22 anos atuou em 112 partidas, marcando 21 gols, além de seis assistências. Na última temporada, acumulou problemas extracampo e não rendeu o esperado, perdendo espaço na equipe.