Internacional está próximo de concretizar a chegada de dois atacantes

O Internacional está perto de um desfecho positivo por mais dois reforços para 2025. Tratam-se dos atacantes Nicolás Rodríguez e Vitinho. Assim, a joia colombiana deve ser contratada em definitivo junto ao Fortaleza de Bogotá e o segundo por empréstimo de um ano em negociação com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Com relação a Rodríguez, o Colorado melhorou sua oferta. O clube colombiano entendia que o valor ideal para vender o atacante de 20 anos girava em torno de três milhões de dólares (o equivalente a R$ 18,45 milhões na cotação atual) por 100% do passe. A primeira investida do clube gaúcho foi de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, mas o Inter recebeu negativa. Apesar da primeira sinalização positiva, os dois clubes não decidiram concluir as negociações e deram sequências às conversas sobre o tema.