Hulk e Camila celebram casamento em festa de luxo; saiba valor

Hulk, do Atlético-MG, curtiu a segunda festa de casamento com Camila Ângelo, desta vez em João Pessoa, na Paraíba / Crédito: Jogada 10

Após uma cerimônia religiosa no dia 3 de janeiro, em Campina Grande, Hulk, atacante do Atlético-MG, e Camila Ângelo promoveram uma nova festa nesta terça-feira (7), desta vez em João Pessoa, na Paraíba. Em entrevista a ‘Quem’, Jaeder Barreto, produtor do casamento, deu detalhes sobre a cerimônia, inclusive o valor de R$ 20 milhões de orçamento. A festa contou com cerca de quinhentas pessoas, entre celebridades do esporte e da música. Segundo Jaeder, a organização levou 40 dias para planejar a realização da cerimônia. Decoração e cenografia receberam os maiores investimentos, inclusive com louças exclusivas, desenhadas por uma artista indiana.

“Esses números refletem a magnitude de um evento que define novos padrões para celebrações no Brasil”, disse o produtor. Ainda sobre a decoração, a cerimônia contou com tapetes franceses de luxo da Aubusson. Os papeis toalhas dos toalhetes foram confeccionados em seda javanesa, e a linha do lavabo foi assinada por uma marca de luxo. Outro ponto alto foram os 140 mil botões de rosas da decoração, que teve ainda 2.500 tulipas e 2 mil orquídeas. Recepção especial para os convidados e grande equipe de serviço Na recepção dos convidados, os noivos disponibilizaram uma estação com frutas tropicais. Além disso, um outro ponto da cerimônia servia espumante de boas-vindas. Outro detalhe foi um carrinho de sorvetes com sabores criados exclusivamente para o casamento.

A cerimônia contou com mais de 500 pessoas envolvidas e 92 empresas à frente de questões como design de interiores, serviços técnicos e operações logísticas. A entrada do evento contou com identificação face ID, além de um serviço de concierges para os convidados. Presentes para os padrinhos do casamento de Hulk e Camila Ângelo Os padrinhos receberam uma box dourada espelhada com champanhe, taça, gravata e porta joia pintados à mão com flores, fazendo referência da decoração da festa. Além disso, todos tinha à disposição um espelho levado por uma funcionária para conferir o visual antes das fotos. Ausência de filhos mais velhos de Hulk Assim como na cerimônia da última semana, Ian, de 14 anos, e Tiago, de 12 anos, não compareceram ao evento. Eles são filhos da união de Hulk com a ex, Iran Ângelo. Por outro lado, Alice, de 9 anos, também filha do jogador com Iran, foi daminha de honra dos novos casados. Ela estava acompanhada de Zaya, de 2 anos, e Aisha, de seis meses, que entrou com um convidado. As duas são filhas de Hulk com Camila.