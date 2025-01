Gustavo Quinteros admite conversa com Villasanti para ficar no Grêmio

Palmeiras mantém seu interesse no meio-campista, mas não existe possibilidade de volante deixar o clube gaúcho no momento

O Grêmio segue buscando manter o volante Villasanti. Afinal, o jogador paraguaio interessa ao Palmeiras, que tem feito sondagens. Desse modo, o novo técnico do Tricolor Gaúcho, Gustavo Quinteros, revelou ter conversado com o jogador para ele permanecer no clube.

Aliás, a conversa foi tanto com Villasanti quanto com o atacante Cristaldo, que está com sua renovação travada atualmente. O Grêmio disputará em 2025 a Recopa Gaúcha, o estadual, a Copa do Brasil, o Brasileirão e também a Sul-Americana.