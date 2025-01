Grêmio anuncia João Lucas como primeira contratação de 2025

Após acerto com o Santos por transferência em definitivo, Imortal vai firmar contrato de três anos com o lateral-direito

Na última temporada, João Lucas atuou por empréstimo ao Juventude pelo Santos e se destacou pela equipe do interior gaúcho. Assim, em sua passagem pelo Jaconero foram 49 partidas, dois gols e sete assistências. O lateral-direito é o primeiro reforço do Imortal em 2025. Deste modo, a princípio, o jogador chega como uma sombra a João Pedro, titular absoluto da posição.

O Grêmio anunciou, oficialmente, a contratação do lateral-direito João Lucas. O Imortal chegou a um acordo com o Santos e vai desembolsar cerca de 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual). O clube gaúcho informou que o atleta já está em Porto Alegre para fazer os exames médicos. Caso ele receba a aprovação, vai assinar contrato em definitivo por três anos.

Grêmio mapeia o mercado em busca de zagueiros e atacantes

Outro foco da diretoria gremista é a contratação de zagueiros e atacantes. Para o setor defensivo, o Imortal fez uma proposta de empréstimo por Arboleda ao São Paulo. A intenção era desembolsar 500 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual). Entretanto, a avaliação do Tricolor Paulista é de que a oferta não foi atrativa e a recusou. Mas as partes seguem em tratativas.

No setor ofensivo, Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia, voltou a ser um potencial reforço como nas duas janelas anteriores. Assim como a oferta feita por Arboleda, a diretoria do Grêmio tenta um empréstimo do atacante, com pagamento de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual) e a opção de compra ao final do vínculo por 3,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual).