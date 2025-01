Globo se garante em média histórica do SporTV para bater recorde em 2024

Emissora registrou um crescimento de 11% e 30% no comparativo com transmissões esportivas da temporada 2023 / Crédito: Jogada 10

Um balanço recente mostrou que o SporTV liderou os picos de audiência entre canais por assinatura na temporada 2024. O canal ainda impulsionou a Globo ao recorde de alcance com suas TVs esportivas, superando em 10% a média dos últimos três anos. O número total se aproximou da marca de 100 milhões de pessoas. Os canais esportivos da Globo alcançaram mais de 97,7 milhões de pessoas no ano passado e contabilizaram um crescimento de 11% e 30% no comparativo com 2023. Os números se referem à média dos números de audiência do SporTV e do Premiere – serviço de pay-per-view de futebol da empresa.

Líder em audiência entre as TVs por assinatura, o SporTV fechou o ano com resultado 12% superior ao Viva – segundo lugar no ranking. A transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris levaram até mesmo o SporTV2 ao top 10 canais mais vistosos do comparativo geral, de forma inédita na história.