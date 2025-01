Garro se reapresenta no Corinthians após ser indiciado por homicídio culposo

Meia retorna aos trabalhos no Timão junto com restante do elenco, enquanto é investigado por acidente na Argentina

O meio-campista Rodrigo Garro se reapresentou nesta terça-feira, 7, junto com os seus outros companheiros de equipe. Eles deram início à pré-temporada do Corinthians. Apesar de iniciar as atividades com os outros jogadores, o argentino vem ganhando atenção especial do Timão após ser indiciado por homicídio culposo. Ele se envolveu em um acidente automobilístico no último final de semana, quando deixou um homem morto.

O camisa 10 do Timão retornou ao Brasil nesta segunda-feira, 6, e deixou o Aeroporto de Guarulhos sem falar com a imprensa. Mesmo sendo investigado na Argentina, o jogador foi liberado para retornar e seguir seu trabalho no Corinthians. Por sua vez, o Timão não planeja uma coletiva ou qualquer entrevista para falar sobre o caso no momento.