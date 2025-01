Flamengo espera anunciar reforços durante pré-temporada

Rubro-Negro foca em um substituto de Gabigol e também deseja repor a zaga após saída de David Luiz e venda iminente de Fabrício Bruno / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2025. Contudo, o Rubro-Negro iniciou ainda avalia nomes e trata como prioridade a contratação de um substituto para Gabigol, hoje no Cruzeiro. O clube, afinal, espera anunciar novos nomes durante a pré-temporada. Os jogadores do elenco principal se apresentam nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

O Flamengo embarca na próxima sexta-feira (10), onde permanecerá até o dia 19 de janeiro. Os jovens da base e reservas com pouco espaço, assim, vão jogar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.