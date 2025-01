Flamengo define novo chefe do departamento médico de futebol

Sassaki, portanto, chega para substituir Márcio Tannure, que entrou na lista de demissões do Flamengo. Ele foi o primeiro profissional nomeado por Runco, que delegará os médicos responsáveis por cada departamento do clube.

O Flamengo segue forte nas reformulações internas. Desta vez, Fernando Sassaki é o novo chefe do departamento médico do futebol do clube. O ortopedista, que era responsável pela base rubro-negra, foi nomeado para o cargo por José Luiz Runco, que assumiu como diretor médico geral. A informação inicial é do “ge”.

O Flamengo também está realizando outras mudanças no departamento médico do futebol. Fábio Marcelo (fisioterapeuta), Claudio Pavanelli (fisiologista) e Silvia Ferreira (nutricionista) acertaram com o clube nos últimos dias, além do psicólogo Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo.

A gestão de Bap, aliás, realizou uma demissão em massa no departamento médico do Flamengo, desligando 13 funcionários, a maioria contratados por Rodolfo Landim. Entre os que trabalhavam na base, apenas Sassaki seguiu no Ninho do Urubu.

