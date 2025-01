Flamengo contrata Rodrigo Paiva, acusado de assédio na CBF

O Flamengo segue fazendo reformulações internamente. Uma delas é a contratação de Rodrigo Paiva, que será diretor de comunicação do departamento de futebol do clube. O profissional atuará diretamento no Ninho do Urubu. A informação foi dada inicialmente pela Metrópoles e confirmada pelo Jogada10 . Ele, aliás, saiu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após acusão de assédio sexual contra uma ex-dirigente.

As acusações dirigidas a Rodrigo Paiva, afinal, incluem mensagens e ações classificadas como assediadoras. Os relatos indicam que Paiva se dirigia à reclamante como “linda”, fazia convites e tecia comentários sobre sua aparência em várias ocasiões entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. O juiz, aliás, considerou esses atos como exemplos claros de assédio, realçando a continuidade do comportamento mesmo frente à postura profissional mantida pela vítima.

“A fala do sr. Rodrigo Paiva reflete a misoginia da sociedade, na qual a mulher é objetificada e relegada a um papel que se presta apenas à satisfação do prazer do homem, a algo para sua apreciação e deleite, a um mero instrumento para atender os seus interesses”, disse o juiz para fechar a sentença.

O portal ‘Uol’, através da Coluna da Alicia Klein, revelou trechos da sentença da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que condenou o ex-diretor Paiva e a CBF.

Mais mudanças no Marketing e na Comunicação:

Flávia da Justa, responsável pela diretoria de comunicação que passa a ter escopo de comunicação e conteúdo. Além dela, Roberto Trinas, à frente da diretoria de marketing focada no relacionamento com o torcedor (sócio-torcedor, matchday, licenciamento e eventos). Por fim, Marcos Senna, que já estava no clube, assume o marketing comercial (patrocínio e direitos de transmissão).

Chegam, aliás, mais outros nomes para o clube. Cristiano Fonseca comanda a FlaTV. Ele tem carreira em marketing e experiências na Ambev e no Google. Paulo César Pereira Filho assume as redes sociais. Ele é advogado e possui pós-graduação em Marketing e Gestão Esportiva. Marcela Dantas, profissional de relações públicas, fica em Eventos e Ativações.

Marcelo Rocha, com experiência na cadeia têxtil e no varejo de moda, cuida de produtos e vestuário. A jornalista Mariucha Moneró fica à frente da imprensa institucional. Marcelo Conti Baltazar lidera o relacionamento com sócios. Ele é administrador com MBA em Gestão Estratégica. Por fim, Caio de Araujo fica na comunicação do Fla Gávea.