Flamengo avança pela contratação de Juninho, que estava perto do Sevilla

Com os profissionais internos já estabelecidos, o Flamengo tenta se mover dentro do mercado da bola. O clube procura de forma urgente a contratação de um substituto de Gabigol, que hoje atua no Cruzeiro. Assim, o Rubro-Negro reforçou as conversas com o atacante Juninho, do Qarabag. O brasileiro estava perto de assinar com o Sevilla, da Espanha, mas gostou da oferta rubro-negra. A informação inicial é do jornalista Fabrizio Romano.

Juninho já tinha um acordo verbal e exames médicos marcados para realizar no Sevilla, mas a proposta do Flamengo pode mudar o rumo do atacante. O Fla, aliás, ofereceu três anos de contrato. Além disso, o jogador já teve uma conversa com o técnico Filipe Luís nas últimas horas e também balançou o atacante de 28 anos.

A equipe do Azerbaijão considera o jogador fundamental e informou que só o libera mediante o pagamento da multa rescisória, que é de cinco milhões de euros (R$ 31,56 milhões na cotação atual). A oferta do Flamengo por Juninho seria justamente o valor da multa. Caso acerte com o Flamengo, Juninho seria a primeira contratação da gestão do presidente do presidente Bap e do diretor português José Boto. A contratação de um atacante, afinal, é prioridade no clube. Com início da carreira no Athletico, Juninho passou por Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, até que em 2020, acabou transferido por empréstimo ao Estoril de Portugal. Depois disso, o atacante ainda passou pelo Chaves. Em 2023, o Qarabag o comprou por 450 mil euros (quase R$ 3 milhões).