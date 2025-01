Flamengo aprova novos patrocinadores: confira os valores

Primeira reunião de 2025 ocorreu de forma hibrida e com aprovação de novas marcas para os uniformes do Rubro-Negro em 2025

Nesta terça-feira (07), o Flamengo realizou uma reunião do Conselho Deliberativo, liderada por Ricardo Lomba, e aprovou os novos patrocinadores que começarão a valer neste ano: as marcas Texaco, ABC da Construção e In Drive. Essas parcerias vão gerar mais de R$ 20 milhões aos cofres do clube.

Aliás, a gestão anterior, comandada por Rodolfo Landim, já negociava os contratos. No entanto, ele não conseguiu eleger seu sucessor. Confira, a seguir, como o Rubro-Negro organizou as novas marcas nos uniformes do Flamengo para a temporada que está por vir.