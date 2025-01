Flamengo anuncia novo diretor de Esportes Olímpicos

Clube confirmou a chegada do ex-jogador de vôlei, formado nas categorias de base do Rubro-Negro, para impulsionar o desenvolvimento do setor

O Flamengo anunciou Marcus Vinícius Simões Freire como novo diretor de Esportes Olímpicos da gestão Bap. A oficialização ocorreu através de um comunicado no site oficial do clube, na manhã desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Ex-jogador da histórica “Geração de Prata” do voleibol brasileiro e CEO do Cômite Olímpico do Brasil (COB) por oito anos, o profissional atuará em conjunto com o VP Edson Menezes.

Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, Marcus Vinícius retorna ao clube após vasta experiência como atleta olímpico e como gestor no meio esportivo. Como CEO do COB liderou a delegação brasileira em Olimpíadas entre 2008 e 2016, além de ter atuado também como Diretor Executivo Geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais.