Filha de ex-jogador da Seleção Brasileira sofre susto em elevador

Sophia, a filha caçula de Roberto Firmino, ex-atacante da Seleção Brasileira, sofreu um susto recentemente. Isso porque a criança de 1 ano e 9 meses prendeu o braço ao tentar entrar no elevador e sofreu apenas um arranhão no pulso. A esposa do jogador, Larissa, compartilhou em suas redes sociais o machucado.

“Papais e mamães, cuidado com as mãos das crianças no elevador. Sophia hoje colocou a mão na porta do elevador enquanto ele abria, e com isso o braço dela entrou entre as portas. Foi um susto imenso porque no primeiro momento achamos que podia ter esmagado a mão dela”, relatou a esposa do ex-atacante da Seleção Brasileira.