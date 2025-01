Ex-clube de Felipão, Paulinho e Talisca encerra as atividades

Um dos clubes mais vitoriosos do período recente (e da história do futebol chinês) chegou ao fim. Por meio de comunicado oficial, o Guangzhou FC oficializou o encerramento das atividades por conta de uma enorme dívida.

“Devido aos pesados encargos financeiros resultantes de épocas anteriores, o clube não conseguiu pagar todas as dívidas dentro do prazo. Expressamos as nossas sinceras desculpas e agradecemos a compreensão e pedimos perdão a todos os torcedores”, descreve a instituição em um trecho da nota.

De acordo com as informações da imprensa local, o clube convive com problemas financeiros desde 2021. Na oportunidade, uma gigante imobiliária do país, a Evergrande, deixou o controle acionário da instituição após um período de 11 anos de investimentos pesados.

Além de questões burocráticas como alta carga de impostos e o veto para empresas controlarem clubes chineses, a crise econômica causada pela Covid-19 também foi um forte golpe no esporte do país. Para se ter uma ideia, a Evergrande acumulou um débito calculado em 300 bilhões de dólares. Na atual cotação, algo que equivale a R$ 1,8 trilhão.

Mudança de patamar

Fundado em 1954, o Guangzhou FC era um clube que frequentava mais a segunda do que a primeira divisão da China. Todavia, com o gigantesco aporte financeiro que começou em 2010, figuras estelares do futebol mundial começaram a defender o clube. São os casos, por exemplo, dos brasileiros Anderson Talisca, Paulinho e até mesmo do técnico Luiz Felipe Scolari.