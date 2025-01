Estudo do Vasco mostra que 777 deixou dívida de mais de R$ 50 milhões; entenda

A diretoria do Vasco concluiu um relatório interno sobre o um ano e nove meses de gestão da 777 Partners à frente da SAF do clube. Assim, o estudo mostra que a empresa pagou somente 18% dos valores referentes a negociações por transferências de jogadores, aquisição de direitos econômicos, luvas e comissões a empresários. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que a 777 comandou o futebol do clube carioca de agosto de 2022 a maio de 2024. Desde então, uma liminar suspendeu os direitos societários da empresa norte-americana e entregou oficialmente o controle da SAF ao clube associativo.