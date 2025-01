Em entrevista, Neymar não descarta repetir trio MSN

O atacante do Al-Hilal concedeu entrevista para a emissora de TV ‘CNN’ onde não descartou a possibilidade de repetir o famoso trio de ataque apelidado de MSN. Seja pela questão técnica como também pela amizade que construiu junto aos hoje astros do Inter Miami:

“Estou feliz no Al Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas, quem sabe… o futebol é cheio de surpresas”, disse o camisa 10 do clube árabe.

Na sequência, Neymar garantiu que não se sente insatisfeito ou infeliz no futebol saudita, pelo contrário. Porém, sem descartar as possibilidades que o mercado pode oferecer em momento de reta final do seu acordo com o Al Hilal.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio.”

A saber, o vínculo entre as partes termina no próximo mês de junho. Ou seja, qualquer interessado nos serviços do atacante de 32 anos pode acertar um pré-contrato com Neymar e contar com seus serviços, sem custo de transferência, no segundo semestre de 2025.

Além das palavras do jogador, uma investida nesse sentido é visto com bons olhos pelos proprietários do Inter Miami. O empresário Jorge Más, além de David Beckham, sempre tiveram o interesse na contratação de Neymar. Entretanto, até o momento, nenhuma proposta ou abordagem mais concreta foi feita nesse sentido por parte dos norte-americanos.

