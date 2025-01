Cuca chega a Belo Horizonte para assumir o Atlético pela quarta vez

Treinador terá várias reuniões na quarta-feira: a primeira com Victor e diretoria e na sequência com o Centro de Inteligência do Galo / Crédito: Jogada 10

O técnico Cuca chegou a Belo Horizonte para iniciar mais um trabalho pelo Atlético. Com este contrato, será a quarta vez que o treinador assume o comando do clube mineiro. Logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Cuca seguiu direto para a Cidade do Galo, onde já se encontrou com algumas pessoas da comissão e da direção.

No entanto, o trabalho efetivo começa nesta quarta-feira. O treinador tem uma série de reuniões agendadas, começando com a diretoria e o diretor de futebol, Victor Bagy.