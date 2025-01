Corinthians inicia pré-temporada com base mantida, mas sem reforços

Timão consegue atingir objetivo principal que era não negociar nenhum titular nesta janela, mas também não terá nenhuma peça nova / Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Corinthians se reapresentam na manhã desta terça-feira (7/1), no CT Joaquim Grava, para iniciar a pré-temporada de 2025. A comissão técnica e alguns funcionários do Timão já iniciaram o trabalho nesta segunda (6/1) e deram sequência ao planejamento para o início das competições.

Contudo, na reapresentação, a diretoria do Corinthians conseguiu seu principal objetivo neste começo do ano: manter a base do time que encerrou 2024. O Timão não gostaria de perder nenhum titular que terminou o Campeonato Brasileiro com nove vitórias seguidas e entende que este grupo pode ser competitivo neste início de temporada.