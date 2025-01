Corinthians anuncia sete reforços para o futebol feminino

O Corinthians feminino anunciou a chegada de sete reforços no elenco. Na última segunda-feira (6) revelou três nomes e, nesta terça-feira compartilhou mais três novidades. São elas: Juliete, que retorna ao clube, Letícia Teles, Juliana Passari, Ariel Godoy, Thais Regina e Dayana Rodríguez.

A lateral Juliete já conquistou 10 títulos com a camisa do Timão, incluindo os títulos da Libertadores em 2019 e 2021. Agora, retorna ao Parque São Jorge após duas temporadas no Palmeiras. A meio-campista Juliana Passari também estava no Verdão. A zagueira Letícia Teles se destacou na temporada de 2024 com o Red Bull Bragantino, mas com o término do contrato com o Massa Bruta, fechou com o Corinthians.