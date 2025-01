Bayern entra na disputa pela contratação de Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres, um dos jogadores mais disputados nesta janela de transferências, entrou na mira do Bayern de Munique. De acordo com informações do jornal inglês ‘Daily Star’, o clube alemão já iniciou negociações com os representantes do atacante do Sporting. Outro gigante do futebol europeu interessado na contratação do norueguês é o Manchester United.

Apesar da boa relação com Ruben Amorim, técnico que poderia facilitar sua ida para o United, Gyokeres, de 26 anos, estaria hesitante devido às dificuldades enfrentadas pelo treinador português no clube inglês. Além disso, o atacante parece priorizar uma equipe que disputará a Champions na próxima temporada.