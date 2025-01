Atlético define o Mineirão como ‘Casa Provisória’ no começo de 2025

Arena MRV passa por obras, troca o gramado de natural para sintética, e mandará os primeiros jogos do ano no Mineirão

O Atlético iniciou a troca do gramado da Arena MRV, que será substituído por grama sintética em 2025. Com isso, o clube mineiro oficializou o Mineirão como sua casa para os primeiros jogos da temporada.

A negociação entre as partes já estava em andamento há alguns dias. Após uma primeira proposta e ajustes subsequentes, as partes chegaram a um acordo. Assim, o Atlético disputará os jogos contra Democrata, América, Athletic e Itabirito no Gigante da Pampulha.