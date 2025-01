Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A Supercopa da Espanha, que vai definir o primeiro título do futebol espanhol na temporada 2024/25, começa a ser disputada nesta quarta-feira (8). Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), em jogo único pela semifinal do torneio. Enquanto o Bilbao assegurou a vaga após o título da Copa do Rei, o clube catalão confirmou a classificação após ficar com o vice do Campeonato Espanhol. A bola rola no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Quem avançar, encara o vencedor de Real Madrid x Mallorca na decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).