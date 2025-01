Além de Galoppo, River também anuncia nome vindo da Europa

O mercado do River Plate, nesta terça-feira (7), se mostra consideravelmente agitado. Além de oficializar a chegada do meio-campista Galoppo , os argentinos também anunciaram o zagueiro Lucas Martínez Quarta, nome que estava na Fiorentina-ITA desde 2020.

Através de uma mensagem de áudio, o defensor que é cria da base riverista disse suas primeiras palavras no retorno ao clube. Além do contentamento com a volta, ele destacou o desejo de construir uma segunda passagem de cunho vencedor:

“Olá a todos os fãs do River. Quero agradecer a vocês pelo amor que demonstraram por mim. Agora estou aqui novamente. Espero que seja um ótimo ano para todos e que possamos comemorar juntos. Envio a vocês um grande abraço.”

Em virtude de ter perdido espaço no clube italiano, Martínez Quarta passou de titular a figura passível de negociação. Desse modo, o River Plate se valeu da identificação do atleta de 28 anos com o clube e fechou acordo, em definitivo, pelo valor de sete milhões de euros (R$ 44 milhões). O acordo entre as partes tem validade até dezembro de 2028.

Após fazer suas primeiras partidas como profissional em 2016, Martínez viveu sua consolidação no River Plate, justamente, sob o comando de Marcelo Gallardo. Assim, suas atuações despertaram o interesse da Europa e, por 13 milhões de euros (R$ 86,2 milhões, na cotação da época), ele deixou as fileiras riveristas para a Viola há cinco anos atrás.