Agora aposentado, Rafael detona passagem de Bruno Lage no Botafogo

Aliás, Rafael participou da transformação do Botafogo, clube ao qual chegou em 2021 e permaneceu por quatro anos. Apesar de sofrer com diversas lesões, ele marcava presença nas arquibancadas e nas redes sociais, mesmo sem atuar em campo.

O agora ex-lateral-direito Rafael, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo em 2024, soltou o verbo e criticou abertamente o técnico Bruno Lage. Lage comandou o Glorioso na temporada de 2023, quando o time caiu da liderança para o quinto lugar no Campeonato Brasileiro daquela edição.

“Eu, sinceramente, acho o Lage um treinador muito ruim. Acho ele horroroso, não estou mentindo. Muito ruim mesmo. Não trabalhei diretamente com ele, mas o que vi nos treinos me fez acreditar nisso. Não tenho vergonha nenhuma de falar”, disparou Rafael.

Lage enfrentou uma passagem conturbada no Botafogo e pediu demissão após uma derrota no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. Na ocasião, ele deixou o atacante Tiquinho Soares, principal jogador do time na época, no banco de reservas. O treinador escalou Diego Costa como titular.

“Aquela época foi marcada por muitas trocas e pelo incômodo de muita gente. Acho que o divisor de águas foi a chegada do Diego Costa. Eu gosto dele, já jogamos juntos, mas ele veio com a aprovação clara do Lage, que não escalava Tiquinho junto com Diego Costa, mesmo o Tiquinho sendo nosso melhor jogador”, concluiu Rafael ao participar do programa Resenha com TF.