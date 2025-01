Verón rebate presidente da Argentina sobre futuro do Estudiantes

Pelo aspecto financeiro e também por questões legais, o Estudiantes é o clube que tem gerado mais assunto no futebol argentino. Além do estrondoso aporte recente por parte do empresário norte-americano Foster Gillett , o modelo de gestão a ser implementado na representação de La Plata é tema recorrente.

“O Estudiantes está a caminho de se tornar uma SAF. Isso é para o benefício dos membros e torcedores do Estudiantes. Felizmente, o Estudiantes não só tem um presidente (Verón) que foi um jogador de futebol excepcional, um dos melhores que já vi, mas também é uma pessoa de grande inteligência. Claramente, Verón está vendo isso e está levando o clube na direção certa. Para ser sincero, tiro o chapéu para ele, porque Verón mostrou que é um craque em campo e também é um craque fora dele”, detalhou o chefe do executivo nacional.

De acordo com suas palavras, as ações tomadas pelo mandatário Juan Sebastián Verón mostram o clube caminhando para se tornar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Essa política, aliás, é algo que Milei tem forte intenção de regulamentar em solo argentino, entendendo que isso poderia aumentar significativamente o poder de investimento dos clubes.

“Usaremos a (lógica de gestão) SAF para o futebol, mas o Estudiantes continuará sendo uma sociedade civil”, se limitou a dizer o mandatário do Pincharrata em entrevista para ‘La Voz Albirroja’, veículo de notícias com foco no Estudiantes.

Preocupação burocrática

As palavras de Juan Sebastián Verón contrárias ao posicionamento do presidente da Argentina buscam diferentes objetivos. Mais precisamente, trazer clareza a situação e também evitar um grande problema de ordem legal ao clube de La Plata. Isso porque, dentro do atual contexto, a instituição corre risco de ser desfiliada da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Em resumo, o estatuto social da entidade que rege o futebol do país proíbe, em qualquer instância, que seus afiliados estejam sob gerência de uma SAF. Logo, caso a estrutura de gestão do Estudiantes se transforme oficialmente no modelo conhecido como de clube-empresa, ele vai de encontro ao estatuto da AFA e ficaria passível de desfiliação. Algo que, além de afetar na disputa de torneios locais, também impediria representar a Argentina em instâncias continentais como na Libertadores deste ano, por exemplo.