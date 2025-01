Vasco utilizará R$ 15 milhões para reformar CT Moacyr Barbosa

Cruz-Maltino destinará parte do orçamento para o futebol em melhorias em seu Centro de Treinamento; saiba o que deve melhorar

O Vasco fará investimento para a melhoria estrutural do CT Moacyr Barbosa, com as reformas já começando em janeiro. O clube, aliás, gastará R$ 15 milhões para fazer a construção da “área molhada” (banheira de gelo, hidromassagem), além da compra de materiais de primeira linha para recuperação fisiológica dos atletas.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, nesta segunda-feira (6), dia que o elenco se reapresentou. Segundo o repórter, este investimento sairá dos R$ 40 milhões disponíveis para o futebol em 2025. Assim, restarão R$ 25 milhões para contratações.