Vasco se reapresenta para a pré-temporada

O elenco principal do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (6) para iniciar a pré-temporada no CT Moacyr Barbosa. Inicialmente, o grupo se apresentou para uma bateria de exames físicos pela manhã, enquanto à tarde os jogadores realizarão o primeiro trabalho em campo com o técnico Fábio Carille.

Os atletas voltam, então, após 29 dias de férias. O período de ausência deles foi maior do que o primeiro grupo, composto por jogadores sub-20, alguns que retornaram de empréstimo e o lateral-esquerdo Victor Luís. Eles se preparam para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os volantes Jair e Paulinho também voltaram mais cedo, mas não devem atuar neste primeiro momento.