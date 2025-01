Telles, sobre o título da Libertadores do Botafogo: ‘Surreal’

Autor do segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Mineiro por 3 a 1, pela última final da Libertadores, o lateral-esquerdo Telles não esquece cenas daquela dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O defensor detalhou seus sentimentos com a conquista e classificou aquele momento como “surreal”. Ele, assim, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, explica o porquê.

“Ganhar e ver no rosto do torcedor, desde o mais novo até o mais velho, a alegria deles, às vezes, eles não acreditando no que está acontecendo, é algo surreal. Eu vi um vídeo esses dias de um, acho que podia ser bisavô e tal, levantando uma cadeira com a camisa do Botafogo, comemorando o título, com um cilindro de oxigênio do lado, com o filho e com os netos, e com os bisnetos. Arrepia estarmos representando eles”, esclareceu.