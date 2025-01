Sporting x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida única pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo na Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira (7), Sporting e Porto se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela semifinal da competição, que será disputada em jogo único no Estádio Doutor Magalhães Pessoas, em Leiria. Quem avançar encara o vencedor de Benfica e Braga, que se enfrentam na outra semifinal. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na NSports (YouTube).

O Sporting sofreu um pouco após a saída do técnico Rúben Amorim, contratado pelo Manchester United após grande trabalho no Leão, mas vem se reencontrando sob o comando de Rui Borges. Dessa maneira, o Leão segue como líder isolado do Campeonato Português, com um ponto de vantagem para o Porto, segundo colocado. No entanto, o Dragão tem uma partida a menos na Liga portuguesa e ainda pode assumir a ponta da tabela.

Em sua trajetória na Taça da Liga, o Sporting eliminou o Elétrico, Portimense e Amaral nas fases iniciais, enquanto despachou o Santa Clara na última rodada. Porém, o Sporting terá alguns desfalques para este clássico decisivo. Isto porque os meias Daniel Bragança e Nuno Santos, além do zagueiro Gonçalo Inácio, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira. A boa notícia, no entanto, é que o artilheiro Viktor Gyokeres, com 30 gols em 28 jogos na temporada, está confirmado no time titular.

Como chega o Porto Por outro lado, o Porto vive um momento um pouco melhor, com três vitórias consecutivas no Campeonato Português. Além disso, o time comandado pelo técnico Vitor Bruno é o vice-líder da Liga portuguesa, com uma partida a menos que o Sporting, e depende apenas de suas forças para assumir a liderança isolada da competição. Ao mesmo tempo, nas fases anteriores da Taça da Liga, o Dragão superou Marinhense, Sintrense e Moreirense, além de ter goleado o Boavista na rodada passada. Contudo, o Porto também enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Francisco Moura, Marko Grujić, Wendell e Iván Marcano, lesionados, desfalcam o Dragão no clássico desta terça-feira.