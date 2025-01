São Paulo corre para ter Enzo Díaz em pré-temporada nos EUA

BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: Enzo Díaz of River Plate reacts during the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images) / Crédito: Getty Images

O São Paulo está cada vez mais otimista pela contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O Tricolor tem negociações avançadas com o River Plate e com o jogador. Assim, espera ter o argentino junto com a delegação até quarta-feira (8/1), quando a delegação embarca para os Estados Unidos, onde vai realizar a pré-temporada de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O acordo, perto de ser fechado, é de empréstimo por uma temporada, sem custos, com uma opção de compra ao fim do vínculo. O Tricolor tem pressa porque deseja contar com o jogador na viagem para os Estados Unidos. Detalhes burocráticos adiam o anúncio oficial.