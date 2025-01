São Paulo assina pré-contrato com Wendell

Tricolor tem acordo para contar com o lateral no meio do ano. Agora, clube paulista trabalha para conseguir a liberação imediata do jogador / Crédito: Jogada 10

O São Paulo assinou nesta segunda-feira (06/1), um pré-contrato com o lateral-esquerdo Wendell. O jogador pertence ao Porto, de Portugal, mas tem contrato com o clube português até julho de 2025. Assim, o atleta já assinou um acordo para se juntar ao Tricolor Paulista no meio do ano.

Contudo, apesar de garantir o jogador no meio da temporada, o São Paulo tenta a liberação imediata do jogador. A diretoria ainda tenta convencer o Porto para liberar o atleta antes do prazo para que não perdesse o lateral de graça. Além disso, o Tricolor tem a intenção de contar com Wendell já na pré-temporada que vai acontecer em Orlando, nos Estados Unidos.

A negociação foi considerada rápida e sem problemas. O desejo do atleta em atuar pelo São Paulo pesou para que as conversas tivessem um desfecho positivo. Corinthians, Fluminense e Grêmio também manifestaram a vontade de contar com o jogador, mas o Tricolor acabou levando a melhor. Aliás, vale lembrar que o São Paulo tentou contratar o jogador no meio de 2024, mas as conversas não avançaram. Agora, a ”novela” tende a ter um final feliz para ambos os lados. A boa relação do lateral com o presidente Julio Casares, construída durante a Copa América, foi fundamental. O presidente ligou para o jogador nos últimos dias, enquanto esteve na Inglaterra, e praticamente sacramentou o negócio.