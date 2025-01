Santos x Jaciobá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Jogo pela segunda rodada do Grupo 7 da Copinha SP. Um triunfo deixa o Peixe numa boa para se classificar à próxima fase

O Santos volta a campo pela Copinha para encarar o Jaciobá, de Alagoas, nesta segunda-feira (6/1), às 19h30 (de Brasília, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Peixe venceu na estreia é o segundo colocado do Grupo 7, enquanto os alagoanos amargam a lanterna da chave. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva às 18h30 (de Brasília), sob o comando de Aldo Luiz, que também narra a partida.