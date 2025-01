Rossi deixa o Vasco e é anunciado pelo Paysandu

O Paysandu anunciou, no início da noite desta segunda-feira (6), o atacante Rossi, que estava no Vasco. O jogador, afinal, não teve seu contrato renovado com o Cruz-Maltino, chega ao clube paraense sem custos e assinou até o fim da temporada. Ele, inclusive já treina com o elenco do Papão da Curuzu.

O desejo de Paysandu em Rossi era desde da temporada passada. O Vasco e o clube paraense conversaram, mas não houve avanço. No entanto, agora, o atacante pode atuar pelo seu clube do coração e pela primeira vez em seu Estado. Por sinal, ele terá pela frente um calendário cheio, com disputas do Parazão, Copa verde, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B.