Rodrigo Gama, ex-Athletico, assume departamento jurídico do Botafogo

Diretor de Mercado, Negócios e Parcerias do Futebol do Furacão, o advogado deixa o clube após quase seis anos de parceria

O advogado Rodrigo Gama Monteiro se desligou do Athletico e assumirá o departamento jurídico do Botafogo nesta temporada. No Furacão desde 2019, estava no cargo de diretor de Mercado, Negócios e Parcerias no setor de Futebol.

A primeira passagem pelo clube paranaense foi em 2012, como supervisor jurídico. Além disso, em 2018, ocupou o cargo de gerente executivo jurídico do Santos em 2018. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do curitibano nesta segunda-feira (6).