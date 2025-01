Rio Branco-AC x Corinthians: onde assisitir, escalações e arbitragem

Timão pode carimbar vaga na segunda fase do torneio em caso de vitória contra os acreanos e tropeço do Porto Velho

O Corinthians vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira (07), às 17h, o Timão enfrenta o Rio Branco do Acre, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela segunda rodada do torneio.

O Coringão começou na competição com vitória contra o Gazin Porto Velho. Com isso, uma vitória contra os acreanos e um novo tropeço dos rondonienses garantem o Timão na próxima fase da Copinha. Já o Estrelão precisa pontuar para se manter vivo no torneio.