Quinteros destaca ‘desafio’ no Grêmio e define estilo de jogo

O Grêmio apresentou, nesta segunda-feira (6), o técnico Gustavo Quinteros, no CT Luiz Carvalho. O argentino com nacionalidade boliviana abordou sobre o que espera de sua primeira experiência no futebol brasileiro, além de substituir o ídolo Renato Gaúcho. O comandante, no entanto, frisou a confiança em seu trabalho.

“Tenho muita confiança no trabalho que estamos fazendo de algum tempo, onde fomos muito bem, conseguimos os objetivos. Não tenho dúvidas que vamos fazer todo o melhor no Grêmio, sabemos que estamos substituindo um grande treinador como o Renato, uma referência, um ídolo do clube, uma pessoa que deu muitos títulos e coisas importantes ao clube. É um desafio grande, mas viemos com a esperança muito grande de colocar o Grêmio nos primeiros lugares e conseguir coisas importantes”, explicou o argentino.