Quem teve a melhor média de notas do Botafogo em 2024? Saiba agora!

Vamos mostrar, afinal, quem teve as melhores e as piores médias de notas do Jogada10 ao longo da temporada. Antes, no entanto, algumas curiosidades.

O Botafogo termina 2024 como campeão da Copa Libertadores e com o tri do Brasileirão. No Carioca, voltou a ganhar o título de consolo da Taça Rio. Já na Copa do Brasil, parou, novamente, nas oitavas de final. Agora, então, é hora de mais um balanço de temporada.

O REI DAS NOTAS MÁXIMAS NO BOTAFOGO

Artur Jorge recebeu nota 10 da avaliação do Jogada10 três vezes. O técnico, assim, é o recordista na temporada.

O técnico bracarense, segundo o J10, foi perfeito nos seguintes embates: na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão. No 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Nilton Santos, também na primeira metade do BR-2024. Por fim, na final da Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no 3 a 1 sobre o Mineiro.

Bastos (zagueiro), Freitas (volante), Savarino (meia-atacante) e Luiz Henrique (atacante) atingiram a nota máxima duas vezes cada um.