Picos x São Paulo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai em busca da manutenção do 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (07), às 19h, o Tricolor encara o Picos, do Piauí, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do torneio.

Como venceu na estreia, o Tricolor pode garantir vaga na próxima fase, caso vença sua partida e o Serra Branca não. O clube paraibano joga antes, pela chave, contra o XV de Jaú. Já o Picos chega pressionado, pois uma nova derrota pode significar a eliminação do clube piauiense.