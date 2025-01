Palmeiras goleia novamente e avança à 2ª fase da Copinha

O time que fez 9 a 0 na estreia, desta vez mete 5 a 0 diante do Santa Cruz-AC. É líder do Grupo 19 e avança de forma antecipada

Arena Barueri, na noite desta segunda-feira (6/1), o Palmeiras enfrentou o Santa Cruz, do Acre, pela segunda rodada do Grupo 19 da Copinha São Paulo. Na estreia, diante do Náutico de Roraima, venceu por 9 a 0. Desta vez, diante de um adversário mais fraco, novamente não encontrou dificuldades para uma nova goleada. Riquelme Fillipi (dois), Figueiredo, Arthur e Agner marcaram os gols.

O Palmeiras chega, assim, aos seis pontos e já está classificado para a segunda fase. O Santa Cruz está em terceiro, com um ponto, e ainda tem chances de classificação. O Oeste, que venceu o Náutico de Roraima por 6 a 0, é o segundo colocado, com quatro pontos. O Náutico, com zero, já está eliminado. Na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Oeste, e o Santa Cruz encara o eliminado Náutico.