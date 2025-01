Palmeiras ajusta salário com Andreas Pereira e mantém confiança em acerto

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 08: Andreas Pereira of Fulham acknowledges the home fans at the end of the Premier League match between Fulham FC and Arsenal FC at Craven Cottage on December 08, 2024 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images) / Crédito: Mike Hewitt

O Palmeiras segue confiante em acertar a contratação do meio-campista Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra. O clube paulista já adiantou as bases salariais com o jogador nesta segunda-feira (6) e agora aguarda o momento certo para confirmar a contratação. De acordo com informações do portal ge, o salário mensal de Andreas Pereira não ultrapassará o teto do Palmeiras, o que é mais um motivo de otimismo para contar com o jogador de 29 anos, que deixou o futebol brasileiro em 2022 para retornar ao Velho Continente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Palmeiras vai iniciar 2025 com jogadores em fim de contrato