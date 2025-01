Órgão retoma inquérito sobre suposto monopólio da Globo em transmissões esportivas

Investigação envolvendo acusação contra o grupo de comunicação volta à tona após um ano e meio e será válido até março de 2025 / Crédito: Jogada 10

A Globo volta a ser alvo de investigação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O órgão retomou um inquérito que envolve um suposto monopólio do grupo de comunicação em transmissões de jogos no país. Assim, as diligências voltaram à tona no dia 27 de dezembro do ano passado e serão válidas até março de 2025. De acordo com ofícios que a coluna “f5”, da “Folha de São Paulo”, teve acesso, o Cade optou por reacender a investigação por alegar que será necessário um prazo para avaliar os relatos que foram colhidos.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica paralisou o inquérito em julho de 2023. Na oportunidade, aliás, a entidade governamental encaminhou 34 documentos para clubes e a Warner Bros Discovery. O contato teve como objetivo colher informações sobre contratos do Campeonato Brasileiro entre 2019 e 2024. Posteriormente, o Cade solicitou que os clubes ou até mesmo a empresa que receberam o comunicado informassem qualquer contratempo com a Globo. Apenas o Flamengo e a Warner relataram episódios contrários com a companhia da família Marinho. Em encontros com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Warner admitiu que houve a rescisão de um contrato com o Campeonato Brasileiro. Uma das razões citadas foram contextos conflitantes que a Globo provocou.