Nottingham vence Wolves e chega à sexta vitória seguida na Premier League

Vitória fora de casa, na partida de encerramento da 20ª rodada, mantém o time na terceira posição, empatado com o vice-líder Arsenal / Crédito: Jogada 10

O Nottingham Forest confirmou a grande fase na Premier League e venceu o Wolverhampton por 3 a 0, nesta segunda-feira (6), na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Inglês. Gibbs-White, Chris Wood e Awoniyi marcaram os gols da vitória da equipe visitante no estádio Molineux. Dessa maneira, o Nottingham Forest manteve a campanha surpreendente sob o comando do técnico Nuno Espírito Santo e chegou à sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês. Assim, a equipe se mantém na briga pela parte de cima da tabela. Com o resultado, o time se manteve na terceira posição e chegou aos mesmos 40 pontos do vice-líder Arsenal. Ao mesmo tempo, a diferença para o líder Liverpool é de apenas seis pontos. Contudo, os Reds têm uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pelo título.

Além disso, a derrota em casa do Wolverhampton foi a primeira desde a chegada do técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Antes, o treinador português tinha duas vitórias e um empate no comando dos Wolves. Com o resultado, a equipe segue na 17ª posição, com os mesmos 16 pontos do Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento.