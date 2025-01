Nome de James Rodríguez volta a órbita do Boca Juniors

Clube argentino tenta viabilizar contratação de nome que está na Europa / Crédito: Jogada 10

Figura de desejo antigo por parte do Boca Juniors, James Rodríguez volta a ser pauta como possível reforço do clube argentino. Ao menos é o aponta informação divulgada pelo diário ‘Olé’ em sua versão impressa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O veículo da Argentina aponta que a diretoria do Boca se animou com a possibilidade iminente de James se desvincular do Rayo Vallecano, sua equipe na atualidade.

Assim como nos tempos de São Paulo, a justificativa seria de ter pouco espaço para atuar desde sua chegada ao futebol espanhol. Considerado como um investimento alto para os padrões da representação de Vallecas, foram somente sete partidas e uma assistência. Sendo que, dos sete encontros, ele iniciou como titular em somente dois deles. Oficialmente, nenhuma das partes se comunicou sobre o tema. Todavia, os jornalistas Fabrizio Romano e Felipe Sierra afirmam que os termos da rescisão já foram, inclusive, assinados. Desse modo, ele teria possibilidade legal de procurar outro clube para defender em 2025. Diante desse contexto, o Boca Juniors busca uma aproximação do staff de James Rodríguez para entender como seriam os termos de uma possível negociação. Negociação essa que os argentinos tentaram logo que o colombiano deixou o São Paulo, mas que esbarrou no desejo do atleta de 33 anos, na época, em retornar ao futebol europeu.