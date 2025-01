Neymar expõe seus objetivos para os próximos dois anos de maneira diferente

Craque exibiu a forma como busca se manter motivado aos seus seguidores nas redes sociais. Ele e Biancardi serão pais pela segunda vez / Crédito: Jogada 10

O atacante Neymar decidiu mostrar aos seus fãs a sua lista de objetivos para 2025 e 2026, além do quanto está comprometido. Assim, através de sua conta no Instagram, ele postou uma foto nos stories para expor como busca se manter motivado. Na parte traseira da capinha de seu celular, o astro incluiu o nome dos seus três filhos: Davi, Mavie e Helena, assim como o da namorada, Bruna Biancardi. Há também um destaque para Deus e que almeja disputar a Copa do Mundo no próximo ano. O jogador da Seleção Brasileira vai priorizar a família, amigos, futebol, poker, assim como o foco, trabalho e resiliência. O craque e a companheira, Bruna Biancardi, anunciaram a segunda gravidez na noite de Natal. A propósito, eles postaram registros do chá revelação de que esperam mais uma menina. Este será o quarto filho de Neymar.

Davi Lucca é o mais velho, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas. Mavie, que tem pouco mais de um ano, é a primeira filha do namoro com Bruna Biancardi. Já Helena, de seis meses, é oriunda de um caso com a influenciadora Amanda Kimberlly, quando estava solteiro.

Polêmica acusação de paternidade de Neymar Há a possibilidade de o atacante do Al-Hilal ter mais uma paternidade confirmada. Trata-se de Jazmin Zoé, uma menina de 10 anos. A mãe, a húngara Gabriella Gáspar. Ela nasceu, segundo a modelo, após um breve envolvimento com o craque do Al-Hilal. A mulher garante que ficou com Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, após uma vitória da Seleção Brasileira. Posteriormente, através de sua assessoria de imprensa, o atacante se manifestou sobre o caso.