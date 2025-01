Namorado da ex de Hulk curte postagens de críticas ao casamento do jogador

A cerimônia do casamento de Hulk e Camila foi mantida em sigilo pelo casal, assim como a lista de convidados. Ainda assim, apesar de evitarem a exposição, os dois acabaram criticados assim que as primeiras fotos da cerimônia foram compartilhadas.

Hulk, inclusive, chegou a limitar os comentários no Instagram. Enquanto isso, Camila, que mantém seu perfil fechado na rede social, foi atacada por usuários através da página de sua clínica de estética e saúde. Até mesmo o produtor da festa, Jaeder Barreto, recebeu ataques e decidiu registrar um boletim de ocorrência.

Contudo, novas celebrações estão marcadas para os dias 7 e 8 de janeiro. Ambas vão acontecer em João Pessoa, capital paraibana.

Relação de Hulk com Camila Ângelo e polêmica com Iran Ângelo

Anteriormente ao casamento com Camila Ângelo, Hulk ficou 12 anos ao lado de Iran Ângelo, tia da atual companheira do atacante. Eles tiveram três filhos. A separação veio em agosto de 2019 e, cerca de quatro meses depois, o ídolo do Atlético-MG assumiu namoro com a sobrinha da ex-mulher.

Iran e Camila tinham relação familiar próxima e postavam muitas fotos juntas. A esposa de Hulk precisou desativar sua conta no Instagram no início de seu namoro com o atleta e, de quebra, rompeu o vínculo com a tia. O jogador possui dois filhos com Camila.

