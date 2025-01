Morelos não se reapresenta e vive indefinição no Santos

Jogador ainda está de férias por ter terminado a temporada na Colômbia mais tarde, mas ainda não sabe onde vai jogar em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Santos já se reapresentou e iniciou sua pré-temporada de 2025, no ano em que o clube retorna para à Série A. Contudo, o Peixe ainda não definiu o futuro de Morelos. O colombiano não se apresentou com o grupo principal de jogadores no último dia 3 de janeiro e ainda não sabe se vai jogar no Peixe neste ano.

O jogador terminou a temporada passada apenas no dia 23 de dezembro e, por isso, ganhou mais de uma semana de férias a mais em relação ao grupo que terminou a Série B em meados de novembro. Mesmo assim, não há certeza que ele volte à treinar no CT Rei Pelé. A tendência mais forte é que ele fique no futebol colombiano.

O jogador estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia e, mesmo tendo sido recentemente campeão por lá, tem futuro incerto no Peixe. Foram 27 jogos, com 11 gols e duas assistências. Assim, há a intenção do clube colombiano em mantê-lo por lá. Mesmo assim, os moldes da negociação ainda precisam ser definidos, seja por uma liberação definitiva, seja pela renovação da cessão temporária. O contrato com o Santos é até dezembro de 2026, com um salário considerado altíssimo. Morelos divide opiniões no Santos O nome do jogador divide opiniões muito por conta do seu alto salário. Morelos até chegou a aceitar reduzir seu salário para ficar no Peixe em 2024, diante do rebaixamento sofrido no ano passado. Contudo, seus vencimentos vão voltar para a casa dos R$ 900 mil a partir de janeiro. O valor preocupa a diretoria do Santos que quer contratar reforços de peso, mas pode ver sua folha salarial aumentar significativamente com o colombiano.