Kauã Elias volta antes do previsto ao Fluminense

O atacante Kauã Elias voltou a treinar pelo Fluminense mais cedo do que o combinado. Afinal, o jogador optou por retornar já nesta segunda-feira (6), dois dias antes do esperado para o grupo principal do Flu, se apresentando ao primeiro grupo de trabalhos no CT Carlos Castilho.

O jogador fez trabalho de fisiologia, não indo a campo nesta segunda. Ele e o restante do elenco, que disputou a 38ª rodada do Brasileirão 2024, tinham direito a 30 dias de férias. Kauã, porém, optou pelo retorno antecipado.

Mesmo com a pouca idade, o atacante ajudou na campanha de recuperação do Flu na temporada passada. Afinal, anotou sete gols e duas assistências nas 43 aparições que fez com a camisa Tricolor. No fim, o time das Laranjeiras conseguiu a permanência na Série A do Brasileirão.